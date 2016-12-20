17:09

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, эмигрировавшего на Украину. Об этом сообщает «Интерфакс».

Следствие обратилось в суд с ходатайством о заочном заключении Вороненкова под стражу 3 марта. Во время заседания выяснилось, что экс-депутата объявили в международный розыск.

2 марта глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что Вороненков «дошел до низости», когда переехал на Украину в попытке избежать уголовного наказания. Следствие дважды выносило против него постановление, добавил глава ведомства.

Вороненков вместе с женой Марией Максаковой уехал из России на Украину в октябре 2016 года. В декабре того же года экс-депутат получил украинское гражданство. Позднее Вороненков рассказал, что к эмиграции его подтолкнуло преследование со стороны ФСБ.

Он также заявил, что не голосовал за присоединение Крыма к России в 2014 году и назвал результаты голосования ошибкой. По словам Вороненкова, за него проголосовали коллеги, при этом своего согласия депутат не давал.

Бывший член КПРФ сделал еще одно громкое заявление, сравнив Россию с нацистской Германией, а также дал показания по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича.