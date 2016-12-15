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Шерстистые мамонты на острове Врангеля перед вымиранием приобрели ряд «плохих» генных мутаций, которые указывают на сбой в процессе естественного отбора. Исследование американских биологов опубликовано в журнале PLOS Genetics.

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли сравнили геном шерстистого мамонта, жившего 45 тысяч лет назад, с геномом представителя того же вида, жившего на острове Врангеля в Северном Ледовитом океане 4300 лет назад, уже после того, как на материке мамонты вымерли. Согласно их заключению, последние оставшиеся на земле мамонты столкнулись с генетическим упадком – появлением большого числа «плохих» мутаций.

В их числе биологи называют изменения в генах, связанных с обонянием и выработкой протеинов в моче. И то, и другое играет важную роль в сексуальном поведении слоновых и, следовательно, влияет на размножение вида. Другие мутации привели к ухудшению пищеварения и изменению шкуры мамонта: вместо косматой шерсти у животных появилась более «сатиновая», тонкая и блестящая шерсть.

По словам ученых, эти мутации не давали виду никакого эволюционного преимущества. Такое может происходить в изолированных популяциях, где естественный отбор не работает так, как должен. «Плохие» генные мутации в нормальной ситуации отсеивались бы в процессе эволюции, но из-за отсутствия конкуренции в популяции на острове Врангеля этого не происходило. «Хоть какой-нибудь мамонт был лучше, чем никакой», – пояснила соавтор исследования Ребека Роджерс. Она отметила, что причиной развития описанных мутаций стал не инбридинг (близкородственное скрещивание), который ранее называли одним из возможных толчков к вымиранию мамонтов.

Ухудшение генома шерстистых мамонтов на острове Врангеля произошло уже после того, как представители этого вида вымерли в других зонах обитания – на территории Сибири и Северной Америки. Мамонты на острове жили приблизительно 6000 лет после гибели материковых животных, которая произошла около10 тысяч лет назад.

Причины полного вымирания мамонтов достоверно не известны. Ученые считают, что угрозы со стороны человека-охотника, изменения климата или других внешних факторов было бы для этого недостаточно, и, вероятно, следует искать некий «внутренний элемент» в самих животных.

В феврале стало известно, что исследователи планируют «воскресить» шерстистого мамонта, создав его гибридный эмбрион с ДНК слона. Проект под руководством известного гарвардского генетика Джорджа Чёрча стартовал в 2015 году, в качестве возможного срока появления гибрида слона и мамонта называют 2019 год.