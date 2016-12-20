13:48

В Кремле подробно не знакомились с расследованием Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Сообщения СМИ видели. Это не первый пример творчества этого известного осужденного гражданина», – приводит слова Пескова «Интерфакс».

Песков не сказал, о каком именно «осужденном гражданине» идет речь и добавил, что ему нечего добавить к сказанному по поводу расследования ФБК пресс-секретарем Медведева Натальей Тимаковой.

Тимакова ранее заявила, что комментировать «пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа» бессмысленно.

ФБК 2 марта опубликовал расследование об имуществе Медведева, которое он якобы купил «на взятки олигархов и кредиты госбанков» при помощи «преступной схемы» с использованием некоммерческих фондов.

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По данным ФБК, российский премьер владеет «огромными участками земли в самых элитных районах, распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом».

Управляют этими активами «друзья, однокурсники и доверенные лица» Медведева. Упомянутые ФБК «управляющие» назвали расследование фонда «информационным вбросом», «политической пропагандой», «вымыслом и фольклором».