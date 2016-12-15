14:16

Сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков внесли в Госдуму пакет законопроектов, которые касаются изменений российского избирательного законодательства. Документ был опубликован на сайте нижней палаты парламента.

В частности, сенаторы предлагают отменить открепительные удостоверения и исключить требование об обязательном направлении избирателей только на один участок.

Кроме того, предлагается отказаться от практики заранее направлять в избиркомы списки наблюдателей. По мнению авторов инициативы, это позволит увеличить количество наблюдателей и обеспечить максимальную открытость и гласность работы комиссий.

Наблюдателям предоставляется свободный доступ в помещения, где проходит голосование и подсчет голосов. Они могут работать как непрерывно, так и в свободно выбираемые промежутки времени, говорится в пресс-релизе Совета Федерации.

Граждане, которые не смогут проголосовать по месту регистрации, должны будут подать заявку на голосование по месту нахождения не позднее, чем за три дня до выборов. Сделать это можно будет по телефону, либо написав электронное сообщение в создаваемый ЦИК Центр обработки обращений.

За многократное голосование одного и того же человека, равно как и за организацию «каруселей» предусматривается штраф в 30 тысяч рублей. Штрафы за выдачу заполненного бюллетеня и за голосование вместо избирателя увеличиваются с 3,5 тысяч рублей до 30 тысяч. За многократное административное правонарушение придется заплатить 50 тысяч рублей.

Документ не предполагает отмену аккредитации для журналистов на выборах. Аккредитованные СМИ смогут находиться в помещениях для голосования в день выборов и в день досрочного голосования. Журналистам также дадут право присутствовать при подсчете голосов и на всех заседаниях избиркомов.

Ранее о разработке законопроекта совместно с сенаторами говорила глава ЦИК Элла Памфилова. В феврале Кремль предложил отказаться от открепительных талонов, чтобы повысить явку избирателей.