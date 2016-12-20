15:00

Сирийский город Пальмиру полностью освободили от «Исламского государства» (ИГИЛ), заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской. Об этом сообщает ТАСС.

«Успехи в Пальмире были достигнуты, несмотря на постоянное наращивание группировки боевиков за счет их вывода из-под Мосула и Ракки. Однако это не помогло международной коалиции добиться заявленных еще в прошлом году целей», – сказал Рудской.

Он добавил, что Силы специальных операций и Воздушно-космические силы России «внесли решающий вклад в разгром боевиков “Исламского государства” в Пальмире».

По данным Рудского, при операции по освобождению города были убиты больше тысячи боевиков, уничтожено 19 танков, 37 боевых бронированных машин, 98 пикапов с тяжелым вооружением, 100 единиц автомобильной техники.

Представитель Генштаба отметил, что операцией руководили российские военные советники. Об освобождении Пальмиры 2 марта объявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Саперы 3 марта начали разминирование города.

ИГИЛ дважды брало Пальмиру под контроль – в мае 2015 года и в декабре 2016-го. Первый раз город освободили в марте прошлого года.

Пальмира находится в списке исторического наследия ЮНЕСКО. ИГИЛ разрушило архитектурные памятники,в том числе античные храмы.

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