Фонд по борьбе с коррупцией Алексея Навального обнародовал новый скандальный фильм, в этот раз разоблачающий премьер-министра Дмитрия Медведева. Как обычно происходит с расследованиями Навального, вокруг него сразу начались споры: кто заказал (или «слил» информацию), почему сейчас, нет ли здесь большой политической игры, обострившейся в связи с приближением президентских выборов или истощением ресурсов. Но каковы бы ни были причины появления нового фильма, у него точно будут выраженные политические последствия.

Собранная информация действительно поражает, и не так важно, насколько это «тщательное расследование» активистов ФБК или спланированная кем-то атака. На самом деле в нынешней ситуации есть только один главный вопрос – как на фильм отреагирует президент Владимир Путин, от которого в текущей политической ситуации зависит как минимум многое, если не все в судьбе Медведева.