Инвестиционный банкир, живущий сейчас между Лондоном и Сингапуром, Сергей Гречишкин написал и собирается издать в США книгу о своем советском детстве – «Everything is Normal: Life and Times of a Soviet Kid». Это одновременно и мемуары, и история повседневной жизни в Ленинграде в 70-е и 80-е годы. Книга не претендует на научную полноту, но интересна откровенным, личным взглядом на прошлое. Republic попросил Гречишкина рассказать в коротком эссе о том, как поколение сорокалетних помнит свое детство.