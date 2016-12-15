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В Сирии под Пальмирой на мине подорвался генерал российской армии, начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа Петр Милюхин. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел около недели назад. Военный потерял обе ноги и глаз, его перевезли в московский госпиталь имени Бурденко. По данным «Фонтанки», это первый российский генерал, получивший ранения в Сирии. Врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние Милюхина.

«Он у нас. Сказать больше мы не имеем права», – сообщили изданию в 56-м отделении госпиталя.

Как пишет INFOX.ru со ссылкой на представителя штаба, первую помощь российскому военному оказали в госпитале на базе Хмеймим. После ухудшения состояния генерала перевезли в Москву.

Петр Милюхин получил звание генерал-майора указом президента от 11 декабря 2015 года. По данным «Фонтанки», он отвечал за разработку боевых операций и контролировал их выполнение под руководством генерал-полковника Андрея Картаполова, командующего российскими войсками в Сирии.

3 марта Генштаб России сообщил о полном освобождении Пальмиры от «Исламского государства» (ИГИЛ). Как отмечалось, в ходе операции были убиты больше тысячи боевиков, уничтожено 19 танков, 37 боевых бронированных машин, 98 пикапов с тяжелым вооружением, 100 единиц автомобильной техники.

ИГИЛ дважды захватывало Пальмиру – в мае 2015 года и в декабре 2016-го. Первый раз город освободили в марте прошлого года.

По официальным данным, за время российской операции в Сирии с сентября 2015 года погибли 29 военных и две медсестры. Сколько всего военнослужащих находится в Сирии, официально не сообщается.