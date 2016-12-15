16:58

Инициатива отменить приговоры активисту Ильдару Дадину и воспитательнице Евгении Чудновец исходила от Генпрокуратуры, а не от Кремля.

Об этом «Медузе» рассказал источник, близкий к руководству надзорного ведомства. По его словам, это связано с приходом в ведомство новых людей.

Так, об освобождении Дадина и Чудновец ходатайствовал заместитель генпрокурора Леонид Коржинек, который работает в этой должности с ноября 2016 года.

Издание отмечает, что журналисты связывали требования Генпрокуратуры, касающиеся Дадина и Чудновец, с решениями первого замглавы Администрации президента (АП) Сергея Кириенко. Он занял эту должность в октябре 2016 года.

Как пишет «Медуза», опрошенные изданием эксперты и политтехнологи считают, что пока АП под руководством Кириенко «не сделала сколько-нибудь заметных шагов, которые бы определили ее особенный стиль».

Верховный суд (ВС) отменил приговор Ильдару Дадину, который был осужден за неоднократные нарушения на митингах, 22 февраля. Приговор пересмотрели после решения Конституционного суда, который признал, что сам факт неоднократного нарушения правил митингов не может быть уголовно наказуем.

После решения ВС Генпрокуратура отменила отказ завести уголовное дело о пытках в карельской ИК-7, на которые жаловался Дадин.

В конце февраля ВС по требованию надзорного ведомства отправил на пересмотр дело уральской воспитательницы Евгении Чудновец. Ее приговорили к шести месяцам за репост видео, где сотрудники детского лагеря заставляли детей раздеваться.

Педагога признали виновной в распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

«Дождь» ранее со ссылкой на источники также сообщал, что Генпрокуратура «самостоятельно» приняла решения по Дадину и Чудновец, поскольку «невиновность обоих фигурантов была очевидна».