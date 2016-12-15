18:06

Савеловский суд Москвы взыскал с бывшего заместителя директора «Аэрофлота» Николая Глушкова $122 млн и заочно приговорил его к 8 годам лишения свободы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Иск к Глушкову и бизнесмену Борису Березовскому подавал «Аэрофлот». По решению суда с них солидарно кроме $122 млн также должны взыскать еще $121 млн процентов.

Глушков, как уточняет «Интерфакс», скрывается в Великобритании. Березовского нашли мертвым в его доме недалеко от Лондона в 2013 году.

Как передает «Прайм», Глушков находится в международном розыске, в 2010 году он получил убежище в Великобритании.

По версии следствия, в 90-е годы Березовский и Глушков внедрили в руководство «Аэрофлота» людей из подконтрольных им структур и убедили компанию взять кредиты в валюте якобы для финансового оздоровления компании. На самом деле, считают следователи, эти деньги были похищены.

«Интерфакс» уточняет, что в 90-е зарубежные счета Глушкова были арестованы, по решению суда средства переведут «Аэолфлоту». Речь идет о $20 млн.