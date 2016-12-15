Между Китаем и Южной Кореей разгорается конфликт. Повод – решение Сеула об установке американского противоракетного комплекса. Система нужна для защиты от угроз из Северной Кореи, но Пекин считает, что она задевает и его интересы. Китай выступил против установки ПРО, а когда его протесты проигнорировали, развернул неофициальную торговую войну.

За последние месяцы она набрала обороты. Под ударом оказались такие отрасли, как туризм, шоу-бизнес и ритейл. Пострадала Lotte Group – один из крупнейших южнокорейских чеболей (семейных финансово-промышленных групп, которые являются основой национальной экономики). Официальная пресса КНР призвала бойкотировать корейские товары, пригрозив другим крупным компаниям – Hyundai и Samsung.