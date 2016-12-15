Сегодня ученые, журналисты, активисты и политики часто разглядывают карты и спутниковые снимки Арктики и Антарктиды. На них хорошо видны удручающие следствия потепления климата на нашей планете – ледяной покров уменьшается, в снежной шапке растут гигантские трещины, ледники тают угрожающими темпами. А вот несколько сотен лет назад человечество не имело инструментов для точного наблюдения за арктическими снегами, и ученым, которых интересовали неприступные земли, приходилось опираться на крайне скудные сведения. Иногда, за неимением информации, они просто выдумывали то, каким должен быть Северный полюс. Этим, в частности, грешил один из известнейших картографов в истории – Герард Меркатор. На его карте Арктики можно найти водовороты, магнитные камни и другие странные вещи, рассказывает Atlas Obscura.