18:57

Власти Москвы провели 50 аукционов на право торговать с передвижных тележек, пишет РБК со ссылкой на конкурсные документы.

По итогам всех торгов бюджет города получил 341 млн рублей. По условиям конкурсов, с мая по октябрь с тележек можно будет торговать мороженым, в холодное время года – горячими напитками и выпечкой, договоры заключаются на пять лет.

Стартовая цена торговой точки на Арбате, уточняет РБК, составляла 10,6 тысячи рублей в месяц, итоговая цена достигла 344,7 тысячи рублей. Торговля на Воздвиженке оценена в 78,8 тысячи рублей ежемесячно. Максимальная цена лота составила 558 тысяч рублей – речь идет о точке на Манежной площади.

На торги также выставлены еще 24 места по стартовой цене от 6 до 8 тысяч рублей в месяц, эти тележки не будут мобильными, речь идет о конкретных точках.

Кроме того, выставлено на аукцион право торговли в церковных лавках, добавляет РБК. Пока объявлено два таких аукциона, стартовая цена составила от 6 тысяч рублей до 9,9 тысячи. Существующие киоски с монастырской выпечкой и религиозными товарами демонтируют.

РБК напоминает, что новые правила нестационарной торговли ввели действуют в Москве с 2015 года. Власти сами закупают и устанавливают киоски типового дизайна и проводят аукционы на право торговать в них.

Круглогодичную торговлю с передвижных тележек правительство Москвы разрешило в июле 2016 года. Сообщалось, что всего выбрано 140 точек, где будет проходить такая торговля.