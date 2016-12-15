Отель расположен на окраине палестинского Вифлеема, но на территории, подконтрольной Израилю, – прямо напротив стены, отделяющей последний от палестинских территорий. Стена, ранее стала объектом критики Бэнкси. Он заявил, что она «нарушает международное право и превращает Палестину в большую тюрьму».
Фото: Dusan Vranic / AP / TASS
Вход в отель.
Фото: Dusan Vranic / AP / TASS
Оформление стены отеля. До его открытия в Вифлееме Бэнкси разрисовал стену, разделяющую Израиль и палестинские территории, а также снял видео в Секторе Газа.
Фото: Dusan Vranic / AP / TASS
Номер люкс.
Фото: Dusan Vranic / AP / TASS
Сотрудник отеля.
Фото: Dusan Vranic / AP / TASS
Вид из окна одного из номеров – стена и сторожевая вышка. Сам Бэнкси заявил, что вид из его отеля – «худший в мире».
Фото: Dusan Vranic / AP / TASS
В отеле расположен музей. На фото – его куратор, сотрудник Эссексского университета Гэвин Гриндон. Рядом с ним – инсталляция, воспроизводящая подписание «Декларации Бальфура» начала XX века – документа, которым министр иностранных дел Великобритании Артур Бальфур пообещал создать в Палестине еврейское государство.
Фото: Dusan Vranic / AP / TASS
Номер люкс. Бронирование номеров в Walled Off запустят в марте.
Фото: Dusan Vranic / AP / TASS
Часы на стене бара. В обслуживании отеля, как сообщается, будут присутствовать колониальные мотивы – например, послеполуденное чаепитие, принятое в Великобритании и среди британцев, проживавших в колониях.
Фото: Dusan Vranic / AP / TASS
Одна из работ Бэнкси на стене отеля. Всего в нем десять номеров – девять обычных и люкс.
Фото: Dusan Vranic / AP / TASS
Бар отеля.
Фото: Dusan Vranic / AP / TASS