Британский художник Бэнкси открывает отель на границе Израиля и палестинских территорий. Он находится на окраине Вифлеема – города, находящегося под контролем Палестинской национальной администрации. Отель, оформленный Бэнкси, называется Walled off («За стеной»). Он расположен возле построенной Израилем стены, которую ранее критиковал художник. Одна из целей проекта – диалог между израильтянами и палестинцами. Для этого там, в частности, будут проходить выставки местных художников. Открытие намечено на 11 марта.

Бэнкси – самый известный в мире уличный художник. Он тщательно скрывает свою личность, и полностью достоверных данных о нем до сих пор нет, хотя над проблемой работают даже ученые британских университетов. Известно лишь, что родом он из английского Бристоля, где рисовал свои первые граффити на стенах домов. Позже его работы в Великобритании, США и других странах получили мировую известность, некоторые из них были проданы с аукционов дороже $1 млн. Свои рисунки он оставил и на стене, разделяющей Израиль и палестинские территории.