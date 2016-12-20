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Председатель правления Татфондбанка, депутат Государственного совета Татарстана от «Единой России» Роберт Мусин стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщается на региональном сайте Следственного комитета (СК).

По версии следствия, в августе 2016 года Татфондбанк предоставил ЦБ фиктивную информацию о якобы имеющемся в банке высоколиквидном активе. В СК подчеркнули, что руководство финансовой организации сделало это с целью получить кредит и в дальнейшем похитить средства. Речь идет о 3 млрд рублей, которые перевели на счета в аффилированных организациях.

Дело завели по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Ранее 3 марта ЦБ отозвал лицензию у Татфондбанка. Лицензий также лишились казанские Интехбанк и Анкор банк. В этих финансовых организациях ввели временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов.

Как отметил «Интерфакс», в ЦБ оценили санацию Татфондбанка как минимум в 220 млрд рублей. «Дыра» в капитале банка, по подсчетам регулятора, составила 97 млрд рублей.

По словам зампреда ЦБ Ольги Поляковой, проблемы Татфондбанка вызваны тем, что он предоставлял кредиты «преимущественно» бизнесу Мусина. Доля таких кредитов достигает двух третьих от общего количества, «при этом основная часть заемщиков – в состоянии банкротства».

В декабре 2016 года Татфондбанк, который считается вторым по величине банком Татарстана, приостановил обслуживание клиентов. «Коммерсантъ» писал, что около двух тысяч вкладчиков финансовой организации стали клиентами дочерней структуры Татфондбанка («ТФБ-Финанс») «обманным путем». Клиентам предлагали перевести суммы более 1 млн рублей на другой счет под более высокий процент с сохранением страховки.

При этом «Ведомости» отмечали, что перед введением моратория на выплату кредитов клиенты Татфондбанка специально сокращали средства на своих счетах, чтобы получить страховку. В ходе этих операций из реестра банка вышли 3,9 тысячи человек с вкладами на 4,4 млрд рублей.