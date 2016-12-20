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Гражданин КНДР Ли Чжон Чоль, подозреваемый в убийстве сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына, пожаловался властям Северной Кореи, что стал «жертвой сговора» властей Малайзии против Пхеньяна. Об этом сообщает Reuters.

По словам Ли Чжон Чоля, малайзийская сторона заставляла его признаться в причастности к убийству Ким Чен Нама. Он пояснил, что ему показывали ложные доказательства и фотографии его семья, которую якобы задержали правоохранительные органы.

«Я понял, что это сговор, с помощью которого пытаются нанести урон статусу и чести республики», – сказал подозреваемый.

Ли Чжон Чоля задержали 18 февраля. Полиция не нашла достаточного количества доказательств, чтобы предъявить обвинение, поэтому 3 марта отпустила подозреваемого. После его депортировали вместе с женой и двумя детьми в сопровождении сотрудников посольства КНДР.

Сводный брат руководителя КНДР был убит 13 февраля, его отравили веществом нервно-паралитического действия в аэропорту Куала-Лумпур. Прокуратура Малайзии обвинила в убийстве гражданку Вьетнама Доан Тхи Хуонг и индонезийку Сити Айшан. Женщины вину не признали, пояснив, что считали убийство Ким Чен Нама телевизионным розыгрышем.