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Сервис Uber создал программу, которая позволяет собирать персональные данные чиновников и полицейских, чтобы «вводить их в заблуждение». Об этом несколько бывших и действующих сотрудников компании рассказали The New York Times.

Данный инструмент получил название Greyball. Он стал частью программы VTOS (Violation of terms of service), разработанной в 2014 году.

Greyball собирает информацию как из приложения Uber, так и из других ресурсов. Программа выделяет области вокруг зданий, где размещаются чиновники и силовики. Далее сотрудники Uber анализируют, каким образом используют приложение находящиеся в этой зоне люди. Если человек часто открывает и закрывает приложение, то он определяется в Greyball как предположительно связанный с властями.

Другим источником информации для Uber являются кредитные карты. Например, программа выделяет пользователей, чьи кредитные карты выданы банком, обслуживающим полицию.

Когда кто-либо из списка предположительно связанных с властями пытается воспользоваться сервисом, Uber либо показывает ему поддельную версию приложения, либо сообщает, что все автомобили заняты.

Газета отметила, что Greyball используется в основном в тех городах и странах, где работа Uber ограничена: в Париже, Бостоне, Лас-Вегасе, а также в Австралии, Китае, Южной Корее и Италии.

В компании рассказали, что программа создана для того, чтобы отклонять запросы «недобросовестных клиентов, которые нарушают условия предоставления услуг».

«Речь идет либо о людях, которые хотят физически навредить водителям, либо о конкурентах, которые хотят расстроить наши операции, либо об оппонентах, которые сговариваются с официальными лицами по поводу ловушек для водителей», – сказали в Uber.

По словам собеседников, власти пытались обойти Greyball, покупая «десятки» мобильных телефонов и создавая несколько аккаунтов. Тогда сотрудники Uber шли в местные магазины электроники и переписывали модели самых дешевых гаджетов. Чаще всего, подчеркнула газета, выяснялось, что эти телефоны покупали полицейские и чиновники, так как их бюджет был «незначительным».