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Сервис Uber создал программу, которая позволяет собирать персональные данные чиновников и полиции, чтобы «вводить их в заблуждение». Об этом несколько бывших и действующих сотрудников компании рассказали The New Yourk Times.

Данный инструмент получил название Greyball. Он стал частью программы VTOS (Violation of terms of service), разработанной в 2014 году.

Газета отметила, что Greyball используется в основном в тех городах и странах, где функционирование Uber ограничено. В частности, в США (Бостон, Лас-Вегас), а также в Австралии, Китае, Южной Корее и Италии.

Заметка дополняется.