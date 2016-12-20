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В 2017 году Китай увеличит военный бюджет на 7%, что составит 1,3% от ВВП страны. Об этом заявил официальный представитель Всекитайского собрания народных представителей Фу Ин, передает Reuters.

«Каждый год мы составляем военный бюджет с учетом экономического развития Китая и наших потребностей», – пояснил Фу Ин.

Он добавил, что расходы на оборону определяются исходя из соображений государственной безопасности, а не «угрозы или противостояния с другими странами».

Агентство отметило, что при увеличении финансирования на 7% военный бюджет вырастет до 1,02 трлн юаней ($148 млрд), что составит четвертую часть расходов Пентагона.

Ранее стало известно о распоряжении президента США Дональда Трампа увеличить финансирование Пентагона и сократить расходы других министерств. В частности, «на десятки миллиардов долларов» снизить бюджет Министерства по охране окружающей среды, на 18% сократить финансирование Министерства торговли и на 17% – агентства, изучающего проблемы изменения климата.

При этом «значительно сокращать» программы социального обеспечения (Social Security) и медицинского страхования (Medicare) в Белом доме не планируют.