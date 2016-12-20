08:18

Демократическая юнионистская партия (DUP) опередила левых националистов «Шинн Фейн» на досрочных выборах в парламент Северной Ирландии и сохранила большинство. Об этом сообщает Reuters.

DUP выиграла 28 мест из 90, «Шинн Фейн» – 27. Демократы опередили «левых» на тысячу голосов, отмечает Reuters.

На выборах в прошлом году DUP получили на десять мест меньше, чем «Шинн Фейн». Обеим партиям в течение трех недель необходимо сформировать новое правительство.

Досрочные выборы в Северной Ирландии объявили в январе 2017 года. Это произошло после того, как «Шинн Фейн» вышла из коалиции с DUP.

DUP выступает за сохранение Ольстера (исторической провинции Ирландии) в составе Великобритании. «Шинн Фейн» поддерживает идею единой Ирландии, партию часто связывают с Ирландской республиканской армией, сама партия это отрицает.