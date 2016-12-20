09:13

Правительство уточнило правила отбора банков, которые могут хранить средства на капитальный ремонт многоквартирных домов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Для банков, на чьих счетах будут размещаться средства на ремонт, устанавливаются дополнительные требования.

В частности, они обязаны участвовать в системе обязательного страхования вкладов, а также прямо или косвенно контролироваться либо Центробанком, либо Агентством по страхованию вкладов.

Как сказано в сообщении правительства, эти меры позволят снизить риски при отзыве у банка лицензии.

В середине 2016 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявлял, что других источников денег на капремонт, кроме средств населения, в России нет.

Вице-премьер Дмитрий Козак ранее говорил о неэффективности использования денег на капремонт. По его данным, в 2015 году на ремонт собрали 97 млрд рублей, использовали только 25 млрд.