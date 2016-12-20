10:17

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон согласился с предложением Белого дома сократить внешнеполитические расходы на 37%, сообщает AP со ссылкой на источники.

По данным агентства, 2 марта Тиллерсон отправил в администрацию Трампа свои предложения о сокращении на 20% бюджета Госдепартамента и Агентства по международному развитию (USAID).

Источники AP не стали обсуждать детали, однако заметили, что, вероятно, речь пойдет о сокращении персонала, в том числе обеспечивающего безопасность дипломатических миссий.

Кроме того, будут закрыты некоторые зарубежные офисы и представительства.

AP добавляет, что Госдеп уже готовится жить по урезанному бюджету. Отделы ведомства проверяют, как они смогут функционировать в условиях сниженного на 20–25% финансирования.

Как один из вариантов структуры Госдепа рассматривают более ранний выход сотрудников на пенсию и неполный штат специальных посланников и спецпредставителей.

В USAID, по данным агентства, ожидают, что большинство инициатив агентства будут сокращены из-за снижения расходов на агентство. Речь идет о вопросах здравоохранения, климата и проблем женщин.

В конце февраля Трамп предложил на $54 млрд увеличить расходы на Пентагон. Это будет делаться за счет других министерств и ведомств.