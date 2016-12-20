12:18

Цензура в интернете вредит экономике и научному прогрессу Китая, заявил заместитель председателя Народного политического консультативного совета КНР Ло Фухэ. Об этом пишет The Guardian.

Ограничения для интернета также не способствуют зарубежным инвестициям в Китай, сказал Фухэ. По его мнению, цензуру следует ослабить для «политически безобидного» контента.

Как отмечает The Guardian, подобная критика – редкость для Китая, который усилил цензуру с приходом к власти Си Цзиньпина в 2012 году.

В Китае действует система фильтрации интернет-контента под неофициальным названием Великий китайский файервол. Многие зарубежные ресурсы (в том числе твиттер, инстаграм) в стране заблокированы.

Кроме того, в КНР не работают сервисы Google, который отказался установить на свой поисковик систему фильтрации результатов поиска. В 2009 году Китай заблокировал 80% IP-адресов сети Tor.