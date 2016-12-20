12:51

«Погода» в российской экономике меняется, сказал глава правительства РФ Дмитрий Медведев в интервью программе «Вести в субботу с Сергеем Брилевым» на «России 1».

Расшифровка опубликована на сайте правительства.

«Совершенно очевидно, что наша экономика вошла, пока еще, может, не так уверенно, но все-таки в стадию роста. Падение закончилось. В этом году мы ожидаем роста экономики в пределах от 1 до 2%. Это уже очень неплохо, по сути, это европейский уровень роста», – сказал Медведев.

Он добавил, что в плане правительства до 2025 года предусмотрена цель достичь экономического роста 3% и больше. Как подчеркнул Медведев, «важно то, что мы все-таки сумели совладать с инфляцией». Он напомнил, что в 2014 году она была двузначной.

По данным Минэкономразвития, в 2016 году ВВП России сократился на 0,6%, в 2017 году министерство прогнозирует рост на 0,6% при цене на нефть $40 за баррель. ЦБ рассчитывает, что инфляция к концу 2017 года замедлится до целевого уровня 4%.

По прогнозам ВШЭ, в ближайшие семь лет российская экономика будет расти очень умеренно, темпами, не превышающими 2% в год.