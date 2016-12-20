13:20

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон посетит Россию в «ближайшие недели». Об этом сообщается на сайте британского внешнеполитического ведомства.

Как говорится в сообщении, Джонсон принял приглашение главы МИД РФ Сергея Лаврова. Во время визита стороны планируют обсудить Сирию и Украину, а также отношения России и Великобритании, уточнили в британском МИД.

При этом, как заметили в министерстве, поездка Джонсона в Россию не означает возврата к прежним отношениям. Визит министра пройдет в русле британской политики «сотрудничай, но остерегайся», говорится в сообщении МИДа.

Глава МИД Великобритании и впредь будет «проявлять твердость» в тех вопросах, где точки зрения Москвы и Лондона расходятся, подчеркнули в британском ведомстве.

В посольстве Великобритании в Москве «Интерфаксу» сообщили, что визит Джонсона намечен на конец марта. Как сказал источник агентства в российском МИДе, поездка британского министра «прорабатывается».

В октябре 2016 года Джонсон призвал пикетировать российские посольства из-за действий Москвы в Сирии. Он также говорил о необходимости усилить давление на Россию с помощью санкций. Позднее Джонсон заявил, что не хотел бы говорить о новой холодной войне с Россией: хотя она, по его словам, и делает «много ужасных вещей», сравнивать ее с СССР не стоит.

Джонсон возглавил британский МИД в июле 2016 года, его назначила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Она сменила в этой должности Дэвида Кэмерона, который заявил о своей отставке после референдума о Brexit.