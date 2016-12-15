15:23

Главе Чечни Рамзану Кадырову представили новые вездеходы для военных, выпуском которых займется «Чеченавто», передает ТАСС.

Завод в городе Аргун будет выпускать трехместные легкие багги под названием «Чаборз». Как сказал Кадыров, в переводе с чеченского это означает «медведь и волк».

Глава республики протестировал вездеход, проехав на нем по территории завода. Помощник главы Чечни Данил Мартынов сообщил, что на «Чеченавто» будут производить 30 таких вездеходов в месяц.

По словам Кадырова, первая партия вездеходов уйдет в Международный учебный центр по подготовке спецназа в Гудермесе, добавляет РБК. Также, уточнил глава республики, машинами заинтересовались Нацгвардия и Минобороны, кроме того, вездеходы «очень нужны» военным в Сирии.

«Потому что, если где-то в горах сидит [боевик], достать его практически невозможно. Есть ситуации, когда надо пробираться окольными путями, этот автомобиль будет помогать», – сказал Кадыров.

Заметка дополняется.