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Президент США Дональд Трамп заявил, что Барак Обама прослушивал его телефоны в Trump Tower во время избирательной кампании 2016 года. Об этом Трамп написал в твиттере.

«Ужасно! Только что узнал, что Обама слушал мои разговоры в Trump Tower незадолго до победы. Ничего не нашли», – сказал Трамп.

По его словам, Обама, прослушивая его разговоры «низко пал». «Плохой (или больной) парень!» – заявил президент.

Как передает AP, комментариев Белого дома по поводу заявлений Трампа пока не поступало. Пресс-секретарь Обамы не ответил на просьбу прокомментировать слова Трампа.

В феврале The New York Times сообщила, что люди из предвыборного штаба Трампа во время кампании общались с российской разведкой. Американские спецслужбы перехватили эти переговоры, когда искали доказательства «вмешательства» России в выборы в США.

По данным американских СМИ, ФБР и АНБ прослушивали разговоры советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна.

Это делалось в рамках расследования о его возможных связях с Россией. Флинн ушел в отставку в феврале после скандала из-за его разговоров с российским послом Сергеем Кисляком.