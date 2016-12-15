21:19

Экс-президент США Барак Обама на отдавал приказ прослушивать телефоны Дональда Трампа во время предвыборной кампании. Об этом сообщил пресс-секретарь бывшего американского лидера Кевин Льюис, передает Reuters.

Льюис отметил, что администрация Обамы никогда не вмешивалась в независимые расследования Минюста.

«Ни президент Обама, ни один представитель Белого дома никогда не отдавали приказ следить за американскими гражданами. Любое такое предположение ложно», – добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Барак Обама прослушивал его телефоны в Trump Tower во время избирательной кампании 2016 года. В связи с этим он назвал бывшего американского лидера «плохим (или больным) парнем».

В феврале американские спецслужбы прослушали телефонные разговоры советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна. Выяснилось, что Флинн несколько раз созванивался с российским послом в США Сергеем Кисляком в день, когда Вашингтон ввел новые санкции против Москвы. Позже из-за связей с российским дипломатом советник Трампа ушел в отставку.

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