23:45

Украинские радикалы, блокирующие железнодорожные пути из ДНР и ЛНР в остальные части страны, заявили о возведении «редута» на магистрали Москва-Киев. Об этом сообщается на их странице в фейсбуке.

По их словам, новое заграждение возведено на станции в городе Конотоп Сумской области. Оно получило название в честь канцлера Западной Германии Конрада Аденауэра. Активисты отмечают, что ранее на станции обнаружили несколько поездов с углем из России.

«В настоящее время идет инженерное обустройство местности», – говорится в заявлении.

В штабе также сообщили о планах в течение месяца взять под контроль все восемь основных железнодорожных пограничных переходов, по которым ведется торговля с Россией.

В конце января украинские активисты при поддержке депутатов Верховной рады заблокировали железнодорожное сообщение с Донбассом для пресечения доставки в регион контрабанды. В результате Украина столкнулась с острым дефицитом угля, и в феврале в стране было введено чрезвычайное положение в сфере энергетики.