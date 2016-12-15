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Более 110 человек погибли от голода в регионе Бай в Сомали за 48 часов, сообщает Reuters.

Причиной голода стала продолжительная засуха в стране, отмечает агентство.

«Сложилась сложная ситуация для животноводов и их домашнего скота. Некоторые люди пострадали от голода и расстройств желудочно-кишечного тракта», – сообщил премьер-министр Сомали Хасана Али Хайре

Правительство обратилось к жителям страны с просьбой оказывать помощь нуждающимся.

В феврале в детском фонде ООН ЮНИСЕФ заявили, что засуха в Сомали может привести к голоданию 270 тысяч детей. По данным агентства, в 2011 году от голода в стране погибли более 260 тысяч человек.

Ситуация в стране также усугубляется продолжающимися столкновениями между правительственной армией и сомалийскими исламистами из движения аш-Шабаб.