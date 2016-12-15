03:26

Центральный банк Китая спрогнозировал рост ВВП в 2017 году на 6,5% или выше. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на заявление министра финансов страны Ли Кэцяна

Это является самым худшим показателем за последние 26 лет. В прошлом году темпы роста экономики составили 6,7%. Замедление роста ВВП связано с планами правительства провести экономические реформы и сократить наращивание долга, отмечает агентство.

Дефицит бюджета, по подсчету регулятора, составит $346 млрд, или 3% от ВВП.

Китай также планирует удержать инфляцию в пределах 3% в 2017 году. Годом ранее индекс потребительских цен (CPI) составил 2%, а в 2015 и 2014 годах 1,4% и 2% соответственно.

Правительство обещает создать более 11 миллионов рабочих мест, что на миллион больше, чем планировалось в 2016 году. При этом ожидается, что уровень зарегистрированной безработицы составит 4,5%. В прошлом году этот показатель не превысил отметки 4,05%.