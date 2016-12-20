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На съезде правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии было решено внести изменения в партийный устав и продлить срок полномочий лидера партии до девяти лет. Об этом сообщает Bloomberg.

Таким образом, максимальный срок полномочий ее председателя, который одновременно является премьер-министром страны, продлили с шести до девяти лет.

Партия, победившая на выборах в нижнюю палату японского парламента, назначает главу кабинета министров. Если ЛДП сумеет сохранить позиции на выборах 2018 года, то полномочия Синдзо Абэ в качестве премьера будут продлены до 2021 года.

Синдзо Абэ занял свой пост в 2012 году после победы его партии над демократами на выборах. Агентство отмечает, что с тех пор у него не появилось конкурентов ни среди представителей оппозиционной партии, ни среди либерал-демократов. По данным Nikkei, его рейтинг стабильно держится на уровне 60%.

Однопартийцы премьера требуют дать ему больше времени для проведения экономических и конституционных реформ, а также летних Олимпийских игр в Токио в 2020 году.