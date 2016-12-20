10:03

Ведущая новостной передачи телеканала Fox News Хизер Нойерт станет руководителем пресс-службы Госдепартамента США. Как сообщили источники Bloomberg, Нойерт уже согласилась на соответствующее предложение.

Официально о ее назначении пока не объявлено; на запрос агентства о комментариях она не ответила. В Госдепартаменте также отказались прокомментировать сообщение о назначении Нойерт.

Bloomberg отмечает, что программа Fox and Friends, которую ведет Нойерт – одна из любимых передач президента США Дональда Трампа. Ранее он говорил, что является многолетним поклонником этой передачи.

Заметка дополняется.