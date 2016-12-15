10:30

Похищенные в Нигерии российские моряки с судна «BBC Caribbean» освобождены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Севастополе Павла Буцая.

Речь идет о семерых гражданах России, в том числе троих севастопольцах, а также гражданине Украины. Как рассказал Буцай РИА Новости, сейчас моряки находятся в аэропорту Франкфурта и должны вернуться домой на следующей неделе.

О похищении моряков «BBC Caribbean» стало известно 8 февраля. Как рассказал Буцай, компания – владелец судна Briese Schiffahrts провела переговоры с пиратами и договорилась об освобождении экипажа. Буцай добавил, что «удалось договориться с пиратами о выкупе, но сумма выкупа не разглашается».

ТАСС уточнило, что на самом судне после атаки пиратов остались старший механик, второй помощник и кадет. Им удалось сбежать от пиратов и увести корабль в Лас-Пальмас, позднее они вернулись в Россию.