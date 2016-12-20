10:50

Китай ввел в эксплуатацию крупнейшую в мире плавучую буровую платформу «Ланьцзин-1» («Синий кит-1»). Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV), передает South China Morning Post.

Стоимость «Синего кита-1» превышает $700 млн, что примерно равно стоимости двух лайнеров-гигантов Airbus A380. Вес платформы составляет 42 тысячи тонн, высота – 118 метров, а площадь надводной палубы равна площади стандартного футбольного поля.

«Синий кит-1» способен работать на шельфе моря или океана, где глубина достигает около 3,7 километра. Максимальная глубина бурения платформы достигает 15,2 километра.

Платформа была построена на верфи Yantai CIMC Raffles Offshore Limited (CIMC Raffles). Эксплуатировать ее будут совместно «дочка» CIMC – Blue Whale Rig Ltd и China National Petroleum Corporation в лице дочерней Offshore Engineering Company Ltd, сообщает Global Times.

South China Morning Post напоминает, что «Синий кит-1» – разведочная платформа. Среди добывающих буровых платформ на шельфе крупнейшей в мире остается «Беркут» в рамках проекта «Сахалин-1» – ее вес превышает 200 тысяч тонн.