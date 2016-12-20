Власти Великобритании согласились выделить Ираку кредиты на общую сумму £10 млрд ($12,3 млрд). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного представителя министерства финансов Ирака.
Ожидается, что официальное объявление о договоренностях сторон будет сделано позднее 5 февраля в Багдаде.
Полученные средства будут направлены на финансирование инфраструктурных проектов в Ираке. О каких именно проектах идет речь, не уточняется.
В середине февраля кредит иракскому правительству согласилась выделить Германия. Заем в размере €500 млн ($566 млн) также, как планируется, будет направлен на восстановление инфраструктуры республики.