11:59

Власти Великобритании согласились выделить Ираку кредиты на общую сумму £10 млрд ($12,3 млрд). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного представителя министерства финансов Ирака.

Ожидается, что официальное объявление о договоренностях сторон будет сделано позднее 5 февраля в Багдаде.

Полученные средства будут направлены на финансирование инфраструктурных проектов в Ираке. О каких именно проектах идет речь, не уточняется.

В середине февраля кредит иракскому правительству согласилась выделить Германия. Заем в размере €500 млн ($566 млн) также, как планируется, будет направлен на восстановление инфраструктуры республики.