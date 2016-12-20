16:06

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр не встречался с представителями президента США Дональда Трампа и не вел переговоров о работе на американскую администрацию. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Блэра 5 марта.

В сообщении также отмечается, что публикация газеты Mail on Sunday является вымыслом. Ранее 5 марта издание сообщило, что Блэр провел секретную встречу в Белом доме с зятем и старшим советником Трампа Джаредом Кушнером, на которой обсуждалась возможность, что бывший британский премьер может занять должность специального представителя президента США по Ближнему Востоку.

Ранее представитель Блэра, отвечая на вопрос, связанный со статьей в Mail on Sunday, заявил, что не комментирует личные встречи бывшего британского премьера, указывает AFP.

Тони Блэр возглавлял правительство Великобритании с 1997 по 2007 год. После этого он был назначен специальным посланником на Ближнем Востоке от «ближневосточного квартета» (куда входили Россия, Евросоюз, США и ООН). С этого поста Блэр ушел в мае 2015 года.