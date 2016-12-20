16:30

Трое активистов были задержаны в Москве за то, что попытались вывесить баннер с надписью «Путин это война. Путин это смерть» на мосту у Комсомольской площади. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Задержанные Екатерина Рыжик, Николай Игроков и Павел Кузнецов доставлены в линейный отдел Курского вокзала. Фотографию всех троих из отделения полиции Рыжик опубликовала в фейсбуке.

«Случайно проезжали сотрудники полиции, им не понравилась надпись, видимо. А может побоялись, что мы под поезд попадем», – приводит слова активистки «Медиазона».

По словам задержанных, на них собираются составить протоколы по статье 20.2 КоАП (нарушение правил проведения митингов). У Игрокова нет с собой паспорта.

Транспарант с надписью «Путин – это война» пытались использовать участники марша в память об убитом политике Борисе Немцове 26 февраля. Однако его изъяла полиция, из-за чего начало шествия несколько задержалось.