17:19

Власти Южной Кореи в четыре раза увеличили награду, которая предлагается перебежчикам из КНДР за ценные сведения о режиме Ким Чен Ына. Об этом сообщает Yonhap.

Теперь за переданную информацию перебежчикам предлагается до 1 млрд вон ($860 тысяч). До этого максимальная награда составляла 250 тысяч вон.

Увеличение награды за секреты КНДР произошло впервые за 20 лет, указывает агентство. Конкретная сумма, которая будет выплачена тому или иному перебежчику, будет определяться в зависимости от ценности сведений.

Решение о повышении выплат было принято Сеулом на фоне расследования, которое ведется в Малайзии из-за убийства в середине февраля сводного брата лидера КНДР Ким Чен Нама. Спецслужбы Южной Кореи в конце февраля назвали организаторами убийства восьмерых сотрудников двух северокорейских министерств. Между тем прокуратура Малайзии обвинила в убийстве Ким Чен Нама гражданку Вьетнама Доан Тхи Хуонг и индонезийку Сити Айшан, свою вину они не признали.