19:17

Украинские активисты, намеревавшиеся заблокировать магистраль Москва – Киев в городе Конотоп Сумской области, отказались от этого решения. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци» («Украинских железных дорог», УЖД), передает «Интерфакс».

В компании отметили, что ситуация урегулирована в ходе переговоров, где участвовали активисты, железнодорожники, представители правоохранительных органов и народные депутаты Украины. В УЖД пояснили, что железнодорожники договорились раз в месяц информировать депутата – участника блокады о грузах, перевозимых между Украиной и Россией.

В результате, отметили в УЖД, удалось избежать существенных сбоев в графике движения поездов. Ранее в РЖД также отметили, что движение грузовых и пассажирских поездов через пограничную с Украиной станцию Суземка ведется в штатном режиме.

Активисты из так называемого «Штаба блокады торговли» с неподконтрольными Киеву районами Донбасса сообщили о возведении «редута» в Конотопе 4 марта. Заграждение было названо ими в честь канцлера Западной Германии Конрада Аденауэра; участники «Штаба» пояснили, что обнаружили в Конотопе несколько поездов с углем из России.

В январе-феврале 2017 года представители украинских добровольческих батальонов заблокировали движение грузовых поездов с неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. В результате была прекращена поставка угля из Донбасса на Украину, и правительство страны из-за дефицита топлива объявило о введении чрезвычайного положения в сфере энергетики.