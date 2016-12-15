19:53

Активистов Екатерину Рыжову, Николая Игрокова и Павла Кузнецова, задержанных в Москве за баннер с надписью «Путин это война. Путин это смерть», выпустили из отделения полиции Курского вокзала. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

На Рыжову и Игрокова были составлены протоколы по части 5 статье 20.2 КоАП (нарушение правил проведения митингов), на Кузнецова – по части 8 той же статьи (повторное нарушение правил организации либо проведения публичного мероприятия).

Все трое были задержаны ранее 5 марта, так как попытались вывесить растяжку с надписью на мосту у Комсомольской площади. Все они были доставлены в линейный отдел Курского вокзала.

Транспарант с надписью «Путин – это война» пытались использовать участники марша в память об убитом политике Борисе Немцове 26 февраля. Однако его изъяла полиция, из-за чего начало шествия несколько задержалось.