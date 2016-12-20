20:52

Осужденный в Черногории лидер группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий сбежал в Италию. Об этом РИА Новости рассказала его жена Ирина Троицкая.

При этом она отказалась раскрывать подробности произошедшего, уточняет агентство.

Как говорится в сообщении на странице музыканта в фейсбуке от 4 марта, музыкант сбежал «благодаря турецкой мафии».

В октябре 2016 года Троицкого приговорили к 10 месяцам лишения свободы за причинение ущерба чужому имуществу.

В начале сентября он был задержан по подозрению в поджоге дома в черногорском курортном городе Сутоморе. Суд в Черногории арестовал его на 30 суток, музыкант свою вину отрицал.

В полиции отмечали, что в момент задержания музыкант находился в поезде, следовавшем из Черногории в Белград. Обвинение вменяло Троицкому побег с места преступления, но его супруга утверждала, что билеты на самолет из Белграда были куплены заранее.

Пожар, причиной которого назвали поджог, произошел в доме в Сутоморе 3 сентября. Как заявили в полиции, Троицкий ранее проживал в нем в качестве арендатора.