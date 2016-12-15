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Правительство Израиля одобрило инициативу заменить уголовное преступление за употребление марихуаны денежным штрафом, передает Reuters.

«С одной стороны, мы открыты будущему. С другой – мы также понимаем опасности и будем пытаться прийти к балансу», – заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Ранее реформу предложил министр общественной безопасности страны Гилад Эрдан. Теперь декриминализацию должен ратифицировать парламент страны.

The Times Of Israel отмечает, что, согласно предложению антинаркотического ведомства Израиля, за однократное употребление марихуаны нарушитель должен будет заплатить штраф в размере тысячи шекелей (~$270), во второй раз штраф удвоится, и лишь многократные нарушения по-прежнему будут относиться к уголовным преступлениям.

Для последующей разработки инициативы будет создана специальная группа, добавляет издание.