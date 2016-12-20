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Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми обращался в Министерство юстиций США с просьбой публично опровергнуть заявление президента страны Дональда Трампа о прослушке его телефонных разговоров администрацией Обамы. Об этом узнала The New York Times.

По мнению главы ФБР, у утверждения Трампа «нет доказательств» и, более того, оно «намекает», что бюро нарушало закон, пишет газета. Коми сделал соответствующий запрос 4 марта после сообщения президента в твиттере, но в Минюсте не отреагировали на его просьбу, уточняет издание.

Представители ФБР и Минюста США не ответили на запрос The New York Times.

Ранее Трамп потребовал от Конгресса проверить прежнего лидера страны Барака Обаму на злоупотребление полномочиями. В Конгрессе ответили, что проверка пройдет в рамках расследования «вмешательства» России в процесс президентских выборов в США.

4 марта американский президент обвинил Обаму в организации прослушки телефонов в Trump Tower во время прошлогодней избирательной кампании, но в то же время не привел конкретных фактов. Представитель Обамы Кевин Льюис все обвинения отверг.