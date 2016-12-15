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В рамках завершения программы по ликвидации хрущевок в Москве снесут около 8000 тысяч домов, причем «на первых порах» расселение будет производиться за счет бюджета города. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на осведомленные источники в правительстве столицы.

По информации издания, оператором программы станет казенное предприятие города – Управление гражданского строительства (УГС), и изначально дома будут расселяться без привлечения сторонних инвесторов. Причем жителей будут переселять в те же районы с минимальным коэффициентом уплотнения – это «принципиальная позиция» мэра Москвы Сергея Собянина.

Газета отмечает, что точное количество домов под снос пока не определено, но, по данным префектур, типовых пятиэтажек в городе сейчас около 7 тысяч в 560 кварталах. В то же время, если в указанном квартале окажутся панельные девятиэтажки, их тоже могут снести, уточняют источники «Ведомостей». Всего, по предварительным оценкам, в программу попадут примерно 8 тысяч зданий.

В правительстве совещаются по поводу новой программы «практически в режиме нон-стоп». К сентябрю будет определено, какие кварталы нужно реконструировать в первую очередь, рассказывает сотрудник мэрии.

Как заявил изданию другой столичный чиновник, город выделил на реализацию плана 300 млрд рублей.

Еще один собеседник газеты в мэрии рассказал, что для граждан понадобится не менее 30 млн квадратных метров нового жилья, а всего новая инфраструктура будет стоить примерно 2,4 трлн рублей.

Сообщается, что президент Владимир Путин «наказал мэру не вызывать недовольства» людей и, по словам еще одного источника, снос какого-либо квартала будет производиться только при согласии местных жителей, поэтому в каждом случае будет производиться «масштабный опрос».

Ранее глава Минстроя Михаил Мень рассказал, что завершение программы потребует изменения законодательства, в частности – закона «О статусе столицы Российской Федерации». По его словам, министерство совместно с правительством разрабатывает инициативу, которая изменит «подход к принципам переселения».

Эксперты оценили затраты на завершение сноса хрущевок примерно в 2,5 трлн рублей. Депутат Мосгордумы Андрей Клычков предположил, что для реализации планов понадобятся частные инвестиции.

21 февраля закончить соответствующую программу Собянину поручил президент Владимир Путин.

По данным главы департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, для завершения первого этапа программы, начатого в 1999 году, столичным властям осталось демонтировать 75 пятиэтажек, которые будут снесены в ближайший год-два, а всего планировалось снести 1722 дома общей площадью 6,3 млн «квадратов». Он также выражал мнение, что начать второй этап программы сноса хрущевок практически невозможно из-за сопутствующих сложностей.