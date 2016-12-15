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Частная компания ООО «Новые проекты» получила российскую лицензию на разведку и добычу нефти и газа на участке Глубокая (шельф Крыма), пишет «Коммерсантъ».

Лицензию компании на этот участок на 30 лет в июне 2016 года выдал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Газета пишет, что в конце года компания сообщила Роснедрам о намерении в 2017 году составить план поисково-разведочных работ на участке, а поисковую скважину «Новые проекты» должны пробурить в течение восьми лет.

Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова перенаправила запрос «Коммерсанта» в Минприроды, где от комментариев отказались.

Как отмечает издание, по данным Росстата, в конце 2015 года у «Новых проектов» был пустой бухгалтерский баланс, отсутствовали активы (за исключением 60 тысяч рублей уставного капитала) и движения средств по счетам.

В то же время лицензию на участок Глубокая компания получила еще в 2012 году, будучи тогда украинским юридическим лицом – «Новыми проектами» владела киевская «Фосизонс Трейд». О лицензии могли знать в «Роснефти», чей шельфовый участок пересекался с указанной в украинской лицензии территорией Глубокой, но источники «Коммерсанта» в отрасли «не слышали» о «Новых проектах».

В декабре 2015 года компания была продана бывшему заместителю главы Ялты Виталию Мостовому, умершему летом 2016 года. По данным «Картотеки», пишет газета, с мая 2016 года 99% «Новых проектов» владеет АО «Главнефтесервис», принадлежащий предпринимателю Антону Дорноступу.

«Коммерсантъ» уточняет, что Дорноступ также гендиректор ООО «Русвелл», которым, в свою очередь, через АО «Инвестиционная нефтесервисная компания» владеет сын экс-главы Роснедр Валерия Пака Петр Пак. «Русвелл» зарегестрирован в Москве по одному адресу с «Новыми проектами» и с «ОГК Групп», гендиректором которой является другой сын бывшего чиновника Анатолий Пак.

В то же время два собеседника издания в правительстве уверены, что бенефициар «Новых проектов» – украинский бизнесмен Сергей Курченко, который живет в Москве после смены власти на Украине. Близкий к «Новым проектам» источник газеты эту информацию отрицает.

Сообщается, что появление частной компании на шельфе – «неожиданность», так как по закону здесь могут работать только госкомпании. Но это возможно, так как после вхождения Крыма в состав России «Новые проекты» могли получить российскую лицензию благодаря упрощенному порядку их переоформления для украинских компаний (в 2014 году «Новые проекты» еще были украинским юридическим лицом). Для этого они должны были вовремя обратиться в Роснедра и пройти проверку Минобороны и ФСБ.

Как объяснил газете управляющий партнер коллегии адвокатов «Муранов, Черняков и партнеры» Дмитрий Черняков, при упрощенном порядке на компанию не распространяются требования закона «О недрах» о пятилетнем опыте работы на шельфе и подконтрольности РФ.

Во время экстренного принятия закона по Крыму, возможно, не предполагали, что благодаря прощенному порядку лицензию получит компания без активов, которая не прошла бы проверку в случае подачи заявки в общем порядке, дополняет партнер юрфирмы Goltsblat BLP Рустам Курмаев.

Близкий к «Новым проектам» собеседник «Коммерсанта» поясняет, что инвесторы еще украинской компании хотели добывать газ для поставки в Крым, но теперь в сегодняшних условиях он сомневается в возможности реализации проекта.