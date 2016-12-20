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Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника финансового управления внутренних войск МВД России полковника Александра Костина, сообщает «Коммерсантъ», ознакомившийся с материалами дела.

По информации газеты, Костину инкриминируется часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

С конца 2015 года офицер вел переговоры с неким Александром Гостевым (его должность не уточняется). Как пишет издание, Костин за 10 млн рублей пообещал внутренним войскам добиться для них выделения еще 250 млн рублей сверх уже полученных из бюджета средств.

По версии следствия, Гостев, который проходит по делу свидетелем, передавал обвиняемому деньги частями с декабре 2015 года по февраль 2016 года.

Как отмечает издание, полковник, скорее всего, «не выполнил взятые на себя обязательства», после чего на него подали заявление. Он был задержан в декабре 2016 года.

В ходе заседания военного суда представитель СК также не исключил, что офицер мог действовать в составе неустановленной группы лиц.

Адвокат обвиняемого считает, что следствие не предоставило суду «безусловных доказательств» вины Костина.