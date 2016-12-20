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Замглавы Минтранса Евгений Дитрих направил в правительство сообщение о негативных последствиях новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ), узнал «Коммерсантъ».

Как пишет газета, с июля 2017 года авиакомпании обязаны перейти на ККТ, которая в электронном виде передает в налоговые органы информацию о наличных и безналичных расчетах через оператора фискальных данных. Компании будут вынуждены формировать кассовый чек в электронной форме, в том числе при расчетах через интернет.

Согласно данным Дитриха, изменения коснутся 88 российских авиакомпаний, а единовременные и переменные затраты перевозчиков могут достичь 10 млрд рублей. Также возникнут дополнительные постоянные расходы на передачу данных в налоговые органы, что приведет к подорожанию тарифов на перевозку и нужде в дополнительных средствах из федерального бюджета. Кроме того, на согласование в Минтранс не поступали как сам законопреокт, так и оценка его финансово-экономических последствий.

Письмо в Минтранс также направила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в котором выразила обеспокоенность новыми требованиями. Среди направивших письмо были авикомпании S7, «Уральские авиалинии», «Руслайн» и Red Wings.

В пресс-службе S7 изданию рассказали, что выполнение новых требований «на практике повлечет за собой полный пересмотр действующей системы оформления воздушных перевозок, в том числе при интернет-продажах авиаперевозок, а также системы учета, отчетности, налогообложения».

Как рассказал «Коммерсанту» глава Infomost Борис Рыбак, любые «собственные дополнения» к российской гражданской авиации приведут к «дополнительным расходам» и снижению конкурентоспособности российских перевозчиков в сравнении с зарубежными компании,

В Федеральной налоговой службе отметили, что в России уже работает более 100 тысяч касс, соответствующих новым требованиям.