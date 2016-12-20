Никто не знает точно, как устроено российское государственное зазеркалье. Год с лишним назад, сразу после фильма ФБК о себе, генпрокурор Юрий Чайка опубликовал в «Коммерсанте» статью, в которой обвинил Билла Браудера, что это он заказал Алексею Навальному расследование о Чайке и его семье. Мы не знаем, какие непубличные шаги предпринимал генпрокурор после атаки на него, но что важнее – мы не знаем, какие последствия фильм о Чайке имел на самом деле. Формально с Чайкой ничего плохого не произошло, он по-прежнему генпрокурор, а его сыновья по-прежнему и даже еще успешнее, чем прежде, занимаются бизнесом. Но это вообще ничего не значит – бизнес, записанный на Чаек, может принадлежать кому угодно (сам Игорь Чайка туманно говорит о каких-то «партнерах» – может быть, после фильма пришлось с кем-то делиться?), а аппаратный вес Чайки-отца ни до, ни после скандала не мог быть измерен сколько-нибудь точно, и вполне может быть, что, сохранив должность, он теперь, например, лишился возможности контактировать с президентом напрямую, или еще чего-нибудь, что незаметно постороннему глазу, но имеет критическое значение для реального положения человека во власти.

Этот же принцип не позволяет нам уверенно утверждать, что Дмитрия Медведева не ждет ничего плохого после фильма ФБК о нем. Да, очевидно, отставки правительства не будет, более того – если вдруг она была запланирована на ближайшее время, возможно, именно фильм о премьер-министре отсрочит ее на несколько месяцев, чтобы она не выглядела реакцией на этот фильм. Но оргвыводы могут быть и совсем незаметными – кто знает, может быть, по возвращении Владимира Путина из тайги Дмитрий Медведев узнал от него, что какая-нибудь их давняя договоренность теперь утратила силу; тут можно только фантазировать – например, могло быть, что Медведев обещал Путину никогда не покупать виноградников за границей, и это было одним из условий его преемничества после 2024 года, которого Медведев ждал, а теперь ждать не сможет. Этого никто не заметит, но это падение, катастрофа.